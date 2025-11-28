子どもたちに身近な仕事を体験してもらい、働くことへの興味を持ってもらおうと27日、三重県津市の百貨店で園児たちが仕事体験を行いました。津市にある松菱で仕事体験を行ったのは、市内の聖ヤコブ幼稚園年長組の園児10人です。この取り組みは、県内の企業や子育て支援団体らで構成する「みえ次世代育成応援ネットワーク」が行ったものです。園児たちははじめに挨拶の練習を行い、その後、実際に入口に立ち、来店客に緊張しながら