今年9月の記録的大雨による浸水被害に対する支援などを盛り込んだ四日市市の補正予算案が27日、市議会に提出されました。今回の補正予算案では、今年9月12日に発生した記録的豪雨に伴う浸水などで被災した市民や売り上げが減少した事業者を対象とする補助金などが計上されています。このうち、被災した市民に対する生活必需品の支給経費は97万7000円、市民や事業者が主体的に行う止水板の設置などに対する補助金は750万円となって