クマによる被害が全国で相次いでいることを受け、三重県の条例で希少動物に指定されているツキノワグマについて、指定を解除することが27日開かれた県自然環境保全審議会の部会で承認されました。これまで捕獲したクマは保護のため原則、山に放たれていましたが、今後は駆除されることになります。環境省が去年実施した調査では、三重・奈良・和歌山の紀伊半島に生息するツキノワグマは468頭と推定され、40年前の約180頭から2倍以