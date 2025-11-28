子どもたちが作った花壇の出来栄えを競う「フラワー・ブラボー・コンクール」の表彰式が27日、三重県津市で開かれました。花壇づくりを通じて自然に親しみ、こどもたちに豊かな心を育んでもらおうと行なわれているコンクールです。今年は県内の小・中学校と特別支援学校から75校が参加し、サルビアやマリーゴールドなど7種類のタネを使って学校や地域で花壇づくりに励みました。審査の結果、約3000株の花を使い、赤目四十八滝の四