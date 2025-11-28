元守護神フィリップスがノンテンダーFAに、他球団も獲得に興味かドジャースからFAとなったエバン・フィリップス投手は他球団へ流出する可能性が出てきた。球団は21日（日本時間22日）に来季契約を提示しない「ノンテンダー」に。地元メディアでは再契約の可能性を報じているものの、簡単にはいかないようだ。2023年に24セーブ、2024年に18セーブを挙げた元守護神は、6月に右肘のトミー・ジョン手術を受けた。来季の開幕から出