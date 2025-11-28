オウガ・ジャパンが新エントリースマホ「OPPO A5 5G」を日本で発売！オウガ・ジャパン（旧：オッポジャパン）は28日、同社が展開する「OPPO」ブランドにおける新商品として5G対応エントリースマートフォン（スマホ）「OPPO A5 5G（オッポ エースリー ファイブジー）」（OPPO Mobile Telecommunications製）を日本市場で発売すると発表しています。発売日は2025年12月4日（木）より順次で、発売に先立って11月28日（金）10時より順