関西電力美浜原発3号機と高浜1〜4号機の運転差し止めを求めた仮処分の即時抗告審で、申し立てが退けられ「不当決定」などと書いた紙を掲げる原告ら＝28日午前、名古屋高裁金沢支部前関西電力の美浜原発3号機（福井県美浜町）と高浜1〜4号機（同県高浜町）の安全対策に不備があるとして、地元住民らがそれぞれ運転差し止めを求めた仮処分の即時抗告審で、名古屋高裁金沢支部は28日、いずれも申し立てを退ける決定をした。大野和明