オーストラリア東部のクラウディベイで観光客の男女2人がサメに襲われ1人が死亡した/David Angel/Alamy/File（CNN）オーストラリア東部ニューサウスウェールズ州で27日、20代と思われる観光客の男女がサメに襲われて女性が死亡、男性が重傷を負った。州警察が明らかにした。警察などの発表によると、現地時間の27日午後6時半ごろ、同州北部クラウディベイで2人がサメにかまれたという通報があり、救急隊が出動した。2人はその場に