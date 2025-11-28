日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は２８日、今年日本人初の米野球殿堂入りを果たしたイチロー氏（５２）＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター＝が２７日にオンライントークイベントを行ったことを報じた。２０２３年から始まった同イベントは今年で４回目。今回は俳優のディーン・フジオカがゲスト出演した。また番組ではイチロー氏がイベント内でフォロワーからの悩み相談に答える