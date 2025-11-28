ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（ＵＳＪ）と、とコーポレート・マーケティング・パートナーの三井住友カード株式会社が１６日、３回目となる「金融教育＆職業体験ワークショップ」を開催した。未来を担う若者たちが、これから社会の中で生きる力として必要な金融リテラシーや社会体験を身につけることの重要性から両社共同で企画されたワークショップ。今回は府内の児童養護施設の中学生約１００人をパークへ招待し、オリジ