◆第１２回京都２歳Ｓ・Ｇ３（１１月２９日、京都競馬場・芝２０００メートル）第１２回京都２歳Ｓの枠順が１１月２８日、決定した。１９年阪神ＪＦを制すなど重賞４勝をマークしたレシステンシアの半弟バルセシート（牡２歳、栗東・松下武士厩舎、父キズナ）は６枠６番から重賞初制覇を狙う。芙蓉Ｓでデビュー２連勝をマークしたウイナーズナイン（牡２歳、栗東・小栗実厩舎、父エピファネイア）は大外の８枠１１番に決定。Ｇ１