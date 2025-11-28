風俗店向けにクレジットカードの決済代行を行っていた「SmartPayment」が、2025年11月10日頃から突如、音信不通となり、同時期に予定されていた入金も契約店舗側に振り込まれていないという。 被害総額は5億円とも10億円ともいわれ、被害にあったある風俗店経営者は「えぐい事件」と怒りを隠さない。被害はさらなる広がりも懸念され、集団訴訟に発展する可能性もある。（本文：中山美里） 被害額の多い店舗は1500万円以上