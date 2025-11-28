ニューストップ > IT 経済ニュース > マーケットニュース > 中国人民銀行 人民元中心レート 1ドル＝7.0789元（前日比0.0… 中国人民銀行 人民元中心レート 1ドル＝7.0789元（前日比0.0010） 2025年11月28日 10時25分 リンクをコピーする 中国人民銀行人民元中心レート1ドル＝7.0789元（前日比0.0010） 過去5営業日の推移 25/11/277.0779 25/11/267.0796 25/11/257.0826 25/11/247.0847 25/11/217.0875 記事を読む おすすめ記事 東京・足立区の住宅火災で所在不明だった女子中学生を静岡県内で無事保護 出火原因を調査 2025年11月28日 6時49分 北大生協、「嵐」ライブツアー開催で対策発表 入試課「報道されている状況については把握」 2025年11月27日 17時56分 《足立暴走男の母親が涙の謝罪》「医師から運転を止められていた」母が語った“事件の背景”とは 2025年11月27日 7時15分 【速報】同性婚認めないのは「合憲」同性カップルらの訴え退ける判決 東京高裁 2025年11月28日 11時16分 『死ねクソが』同級生からメッセージ いじめ受けた後に自殺した中学生の遺族 市に再調査要望 大阪・堺市 2025年11月27日 19時30分