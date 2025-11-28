俳優・鈴木愛理（３１）が２７日、東京・西新宿エリアの冬を彩るイルミネーションイベント「ＳｈｉｎｊｕｋｕＮｅｏｎＷａｌｋ」の点灯式に特別ゲストとして登壇した。イルミネーションの夜にふさわしい、冬らしいグレーのロングコート姿で登場した鈴木はＭＣから本日のファッションのポイントを聞かれると、「今日の主役であるイルミネーションが映えるように、どんな色とも合わせやすいグレーで大人っぽくまとめてみまし