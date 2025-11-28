２８日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では次週予告を公開。ヘブンの家で行われたクイズ大会が原因か？思わぬ展開がトキを襲う。次週予告では松江に雪が降り、本格的な冬がやってくる。あまりの寒さに布団で簀巻きになるヘブン。また、蛇と蛙が「やだ、こっちには春がきそう」などと話し、サワ（円井わん）が、ヘブンが教える中学の学生・小谷（下川恭平）が仲よさそうに話している姿が…。春が来たのはサワと