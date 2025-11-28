ロシア人旅客の入国カード記入を案内する上海の出入境管理警察。（９月１５日撮影、上海＝新華社記者／唐斯蒅）【新華社北京11月28日】中国北京市の口岸（通関地）では11月23日時点で、今年の出入境者数が前年同期比18％増の延べ1935万人以上となった。うち外国人は約578万人と35％以上増加し、ビザ免除政策や臨時入境許可政策を利用した人が約60％を占めた。福建省アモイ市の口岸では今年の出入境者数が23日時点で540万