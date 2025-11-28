歌手の一青窈（49）が28日、自身のインスタグラムを更新。病院での“誤字”を紹介した。一青は「久しぶりに間違われました（笑」（原文ママ）とし病院での患者案内票の写真をアップ。名前の欄には「山口窃」と書かれている。「窃×→窈です」と間違われやすい誤字を指摘し「#病院 #初診 #受付」とハッシュタグを添えた。フォロワーからは「私も間違いそうです」「おしい」「笑いとばす窈さん」と、さまざまなコメントが寄