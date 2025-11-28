2006年のマスターズ・トーナメントに出場したファジー・ゼラーさん＝米ジョージア州オーガスタ（AP＝共同）米男子ゴルフで1979年のマスターズ・トーナメント、84年の全米オープンのメジャー2勝を含む10勝を挙げたファジー・ゼラーさん（米国）が死去したと27日、AP通信が報じた。74歳だった。97年のマスターズを制したタイガー・ウッズ（米国）について、優勝者がホスト役を務めてメニューを選ぶ翌年のチャンピオンズディナー