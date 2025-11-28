２８日午前１時２０分頃、群馬県沼田市清水町のＪＲ沼田駅東口にある公衆トイレ内で、同市の警備員男性（６９）がクマに襲われ、右足を引っかかれて軽傷を負った。県警沼田署によると、男性がトイレから出ようとしたところ、中をのぞいていた体長１〜１・５メートルの成獣とみられるクマが侵入してきたという。尻餅をついた男性が大声を上げ、足をばたつかせたところ、クマは逃げていったという。現場付近は住宅が多く、県警