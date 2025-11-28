恵比寿マスカッツのメンバーとしても活躍した元グラビアアイドルの神崎紗衣さんが28日までにインスタグラムを更新。宅地建物取引士（宅建）試験に合格したことを報告した。神崎さんは「国家試験である宅地建物取引士試験にチャレンジし合格しました」と合格証書の写真を公開して報告。「まわりの人達がみんな魅力的な武器や強みをもっていて私の武器はなんだろうと考えたことがきっかけで始めた勉強でした」と経緯を説明し、「家