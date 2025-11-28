2026年7月から、東京・新橋演舞場にて、スーパー歌舞伎『もののけ姫』が上演されることになりました。スーパー歌舞伎『もののけ姫』は、スタジオジブリの宮粼 駿監督が原作・脚本・監督を手掛けた、劇場アニメ映画「もののけ姫」を、スーパー歌舞伎として上演するもの。呪いをかけられた少年・アシタカを市川團子、山犬に育てられた少女・サンを中村壱太郎が演じます。アシタカとサン、タタラ場に生きる人々と森に棲む神々、