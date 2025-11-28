U-17ワールドカップは27日に決勝を行い、U-17ポルトガル代表がU-17オーストリア代表に1-0で勝利して初優勝を飾った。試合は前半32分に動いた。ポルトガルのMFドゥアルテ・クーニャが右サイドをワンツーで抜け出してゴール前に折り返すと、フリーのFWアンシオ・カブラルが冷静に流し込んで先制点。カブラルは今大会7点目になった。追いかけるオーストリアは後半、セットプレーからシュートで完結させる場面が続く。後半40分に