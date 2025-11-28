アイスショー「Ice Brave 2」東京公演で熱演フィギュアスケートの元世界王者・宇野昌磨さんがプロデュースするアイスショー「Ice Brave 2（アイスブレイブ2）」東京公演が16日まで、江戸川区スポーツランドで計4公演行われた。自身のほか本田真凜さん、本郷理華さんら計8人で90分間ノンストップの熱演。来年、追加で新横浜公演（1月30日〜2月1日、KOSE新横浜スケートセンター）の開催も決まった。東京公演の期間中に宇野さんが