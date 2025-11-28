【その他の画像・動画等を元記事で観る】 MISAMOが、2026年2月4日にリリースする日本1stアルバム『PLAY』の詳細を発表。ジャケットビジュアルも一挙公開された。 ■MISAMO『PLAY』特設サイト公開 11月21日に突如アルバムリリースを告知するトレーラー映像が公開された本作。詳細発表に合わせて公開された特設サイトは、今作の「演劇、舞台」をコンセプトに制作されており、キャストのコメントや、トレ&