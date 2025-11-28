鶴岡市によりますと、28日の午前6時57分ごろ、山形県鶴岡市羽黒町野荒町地内でクマ１頭が目撃されました。体長はおよそ1メートルとみられています。 【写真を見る】近くには住宅や店も...鶴岡市羽黒町野荒町でクマ目撃市が注意呼びかけ（山形） クマは西へ向かって行ったということです。 市が注意を呼びかけています。