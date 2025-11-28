Snow Manの宮舘涼太が自身のInstagramのストーリーズを更新。浜田雅功展『空を横切る飛行雲』を訪れた際の私服ショットを公開し、ファンの間で大きな注目を集めている。 【画像】『ハマダ歌謡祭★オオカミ少年』に出演した宮舘涼太 ■オールブラックにアニマル柄スカーフで個性を添えた宮舘涼太 宮舘は「行かせていただきました！ありがとうございます。」というメッセージとともに、大きな展示