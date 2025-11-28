カンボジアを拠点とする特殊詐欺グループのリクルーターとみられる男が逮捕されました。警察によりますと、自称・建設作業員の木下真介容疑者は去年、仲間とともに、富山県に住む女性に警察官などを装ってウソの電話をかけ、現金160万円をだましとった疑いがもたれています。この事件を巡っては去年、カンボジアを拠点とする特殊詐欺グループの「かけ子」とみられる男12人がすでに逮捕されていて、木下容疑者は男らを集めたリクル