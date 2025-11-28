ドジャースの大谷翔平投手（３１）の異次元ぶりが明らかになった。米投球データサービス「コーディファイ」の公式Ｘ（旧ツイッター）は２７日（同２８日）に「２０２５年ワールドシリーズ（ＷＳ）で、先発投手による最速４０球」とのコメントを添えて、１位から４０位までの投手の顔写真を４段×１０人で１枚にまとめた画像を投稿。そこには大谷の顔が３９枚を占め、唯一４段目の左から２マス目（３２位）にタイラー・グラスノー