ガソリン税に上乗せされる暫定税率の廃止法が可決、成立した参院本会議＝28日午前ガソリン税に上乗せされる暫定税率の廃止法が28日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。12月31日で1リットル当たり約25円の税負担がなくなり、価格低下につながる見通しだ。軽油引取税の暫定税率（同約17円）は来年4月1日で終了する。高市政権の経済対策の第1弾で、物価高に対応する。約半世紀にわたり続いてきた措置が打ち切られることで国と