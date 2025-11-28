石原宏高環境相は28日の閣議後記者会見で、クマ被害対策で学識経験者1人を27日に埼玉県へ派遣したと明らかにした。職員の事故防止に関する研修を担う。環境省の「鳥獣プロデータバンク」に登録された学識経験者や民間コンサルタントなどを派遣し、自治体のクマ出没防止対策などに指導、助言する取り組み。北海道の自治体にも派遣する準備を進めている。石原環境相は「即効性のある具体的な指導ができる専門家を自治体に派遣