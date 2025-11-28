¥Û¥é¡¼±Ç²è»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤à·æºî¡Ø°­Ëâ¤Î¤¤¤±¤Ë¤¨¡Ù¡Ê1974¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¸ø³«¤«¤é50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤òµ­Ç°¤·¡¢¡Ø°­Ëâ¤Î¤¤¤±¤Ë¤¨ 4K¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¸ø³«50¼þÇ¯µ­Ç°ÈÇ¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1·î9Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¥¯¥¨¥ó¥Æ¥£¥ó¡¦¥¿¥é¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î¤ä¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°¤ÎÀä»¿¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê30ÉÃÍ½¹ð¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø°­Ëâ¤Î¤¤¤±¤Ë¤¨ 4K¥Æ゙¥·゙¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¸ø³«50¼þÇ¯µ­Ç°ÈÇ¡Ù30