タイのフェリーで、乗務員のミスにより乗客の手荷物が海に流れ落ちるトラブルが発生した。英紙デイリー・メールによると、23日（現地時間）、オーストラリア人観光客アリス・ザンパレッリさんは、タイ南部・タイ湾のタオ島からサムイ島へ移動していた途中、自分の荷物が海の上を漂っている光景を目撃した。ザンパレッリさんは、何十個ものスーツケースが海に落ちて漂う衝撃的な光景を撮影し、ティックトック（TikTok）に共有した。