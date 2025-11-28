福田正博フットボール原論■サッカー日本代表は、年が明けて2026年になるといよいよＷ杯本番に向けて機運が高まっていく。６月のメンバーは誰になるのか？福田正博氏が考察した。＞＞前編「福田正博が感じたガーナ戦、ボリビア戦で存在感を発揮した選手」【新陳代謝が顕著なボランチ】日本代表の2025年を振り返ると、新陳代謝という言葉が浮かぶ。９月から11月の強化試合６試合で、日本はブラジルに勝利し、開催国のメキシ