福田正博フットボール原論■サッカー日本代表が11月の強化試合でガーナ、ボリビアに連勝し、2025年の活動を終えた。福田正博氏の評価は？【ガーナ、ボリビアに勝ちきったのは大きい】日本代表は11月の強化試合でガーナ代表に２−０、ボリビア代表に３−０で２連勝した。2025年の代表活動を勝利で終えたことはすばらしいし、来年のＷ杯を見据えた時に確実に勝ち点３を奪いたいレベルの相手に対し、しっかりと勝ちきった意義も大