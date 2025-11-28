俳優キム・ウビンと女優シン・ミナの結婚式招待状が公開された。27日、シン・ミナのヘアスタイリングを15年以上担当してきた関係者が、自身のSNSに招待状の画像をアップロードし、「愛らしいセンスの持ち主たち、本当におめでとう」というコメントを添えて祝意を伝えた。公開された招待状には、男性と女性の絵が描かれている。線だけで描いたシンプルなイラストだが、新婦はティアラとドレス、イヤリングを着用しており、新郎はボ