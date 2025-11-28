13人組グループ・SEVENTEENが27日、愛知・バンテリンドーム ナゴヤでワールドツアー『SEVENTEEN WORLD TOUR［NEW_］IN JAPAN』を開催。日本公演が開幕した。【ライブ写真】新曲も披露！ファン大歓喜のイベントの模様同ツアーは、9月の韓国・仁川公演を皮切りに、北米、アジアを巡る公演の日本公演。愛知、東京、大阪、福岡の4都市にて10公演を開催する。ツアータイトルの[NEW_]は、SEVENTEENが新たな挑戦を繰り広げることを