27日、詐欺（無銭飲食）の疑いで新潟市中央区に住む無職の男（61）が逮捕されました。警察によりますと男は27日の午後6時半頃から午後10時半頃までの間、支払いの意思と能力がないにもかかわらず、あるように装って新潟市中央区にある飲食店で代金1万120円相当の飲食物とサービスを受けた疑いが持たれています。男は1人で飲食していたということです。被害にあった店舗から「無銭飲食のお客さんがいる」と110番通報がありま