商船三井さんふらわあは、公式船印帳「さんふらわあ」を10月30日に発売した。公式船印帳としては初めて表紙と裏表紙にひのきを使用した。和柄を基調に就航地域にちなむモチーフを配し、使い続けることによる経年変化が楽しめる。販売場所は関西〜九州航路と首都圏〜北海道航路の各船の船内ショップ、価格は5,170円（税込）。販売開始時期は船により異なる場合があるほか、在庫状況により取り扱いを一時休止する場合がある。