セルティックに所属する日本代表MF旗手怜央、そして日本代表FW前田大然にも現地メディアから高い評価が与えられている。ヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第5節が27日に行われ、旗手と前田が先発出場したセルティックは、アウェイでフェイエノールトと対戦。なお、フェイエノールトからは日本代表FW上田綺世、日本代表DF渡辺剛が先発出場した。試合は11分、上田の得点でフェイエノールトが先制したものの、30分に旗手の