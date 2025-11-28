名門らしからぬ厳しい状況が続いている。現地11月27日に開催されたヨーロッパリーグ（EL）リーグフェーズ第５節で、上田綺世と渡辺剛を擁するフェイエノールトが、前田大然と旗手怜央が先発したセルティックとホームで対戦。１−３の完敗で公式戦４連敗を喫し、今大会１勝４敗となった。11分に上田のEL初ゴールで幸先良く先制するも、31分に旗手のアシストでヤン・ヒョンジュンに被弾。さらに43分、勢いに乗る旗手に勝ち越し