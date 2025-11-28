◆酒呑み彼女が作るつまみ系サラダ「よなよな、やさいとお酒で。」 VOL.04 かぼちゃ夜に食べても罪悪感のない、旬の野菜を使ったつまみ系サラダで人気のKANOSALAが、お酒に合うレシピを毎月お届け。インスタで動画も公開中！◆【今月のやさい】かぼちゃ「かぼちゃとカリカリ豚のブルーベリーソース」かぼちゃは、栄養価トップクラスの緑黄色野菜。若返りビタミンA（β-カロテン）CEと食物繊維が豊富で美肌・免疫力アップにも。ホク