佐賀県警科学捜査研究所（科捜研）の男性職員（懲戒免職）がＤＮＡ型鑑定で不正を繰り返していた問題で、警察庁が２７日、特別監察の中間報告を公表したことを受け、県警の中嶋昌幸警務部長は報道陣の質問に応じたが、「これから精査する」と繰り返し述べるにとどまった。一方、県弁護士会の出口聡一郎会長は、「内部調査の延長に過ぎない」とし、改めて第三者機関による調査の必要性を強調した。この日の午前中に、警察庁から