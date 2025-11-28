日本発のグローバルグループ&TEAMが10月28日にリリースしたKR 1st Mini Album『Back to Life』のタイトル曲を日本語で歌った『Back to Life（Japanese ver.）』を、11月28日0時にデジタルリリースした。【写真】「令和の花男」K＆JO、最強貴公子SHOTまた、『Back to Life（Japanese ver.）』のパフォーマンスは、30日に予定されているファンショーケース内で世界初披露される。『Back to Life（Japanese ver.）』は、荒々しく