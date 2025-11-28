すっぴんを他人に見せることに抵抗のある女性は少なくないもの。そんななかで、世の女性が「素顔を見せてもいい」と感じる異性は、はたしてどのような相手なのでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「女性が『すっぴんを見せてもいいな』と思う男性」をご紹介します。【１】彼氏など、すべてを知ってもらいたい男性「すっぴんを受け入れてもらえると、やっと安心できる」（20代女性）など、