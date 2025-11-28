警察によりますと、28日午前8時20分ごろ、九州道下りの古賀インターチェンジ付近で「トラックが横転している。出口から出られない」と目撃した人から通報がありました。本線から料金所に向かう道路に入ったところでトラックが横転し、積み荷が散乱していて車線を塞ぐかたちとなっているということです。この事故のため、NEXCO西日本は午前8時50分すぎから九州道下りの古賀インターチェンジ出口を閉鎖しています。巻き