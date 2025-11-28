「1億円あればもう働かなくていい」。FIREという言葉が一般層にも浸透し、SNSでは「資産〇〇万円で会社を辞めました」という輝かしい投稿も目にするようになりました。しかし、その裏側にはあまり語られない“現実”があります。ファイナンシャルプランナーの小川洋平氏が詳しく解説します。1億円でFIREを実現した50代男性「俺には“働かない才能”がある」資産1億2,000万円を手にして会社を辞め、「もう一生働かない」と豪語した5