俳優の梅沢富美男（75）が28日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。自動運転サービスを利用しないと宣言した。番組では最新の自動運転サービスを紹介。愛知県では国内で初めて大型観光バスの高速道路での走行実験が行われたほか、茨城県内でも国内で初めて中型バスで「レベル4」（特定条件下での完全自動運転）での自動運転営業が始まったことが取り上げられた。番組出演者も自動運転サービ