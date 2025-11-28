28日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝156円台前半で取引された。午前10時現在は前日比33銭円安ドル高の1ドル＝156円43〜45銭。ユーロは42銭円安ユーロ高の1ユーロ＝181円36〜42銭。高市政権の積極財政による財政悪化の懸念から、円売りドル買いが優勢だった。外為ブローカーは「月末のため、国内輸入企業がドルを買う動きもある」と話した。