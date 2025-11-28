平口法相は２８日午前の記者会見で、離婚後の養育費の不払い対策として新設する「法定養育費」について、子ども１人あたり月額２万円に決めたと発表した。離婚時の取り決めがなくても別居する親に請求できる。年内にも法務省令を制定し、来年４月１日の改正民法施行にあわせて導入される。昨年５月に成立した改正民法で、離婚後の父母双方に親権を認める「共同親権」が導入されるのにあわせて盛り込まれた。これまでは父母間で