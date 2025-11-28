山形県鶴岡市の民家に侵入しゲーム機などを盗んだとして、27日、男が警察に逮捕されました。 住居侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、鶴岡市稲生一丁目のパート従業員の男（28）です。 警察によりますと男は、10月22日の午前8時半ごろから午後1時10分ごろまでの間、鶴岡市大広丁にある民家に侵入し、ゲーム機など3点、時価およそ5万8500円相当を盗んだものです。 通報を受けた警察が捜査を進め、男の犯行とわ